Sanità al collasso la Fimmg lancia l' allarme | Condizioni di lavoro non più sostenibili

La sanità territoriale in Abruzzo è ormai al collasso, con medici di medicina generale che lanciano un forte allarme sulle condizioni di lavoro insostenibili. La Fimmg denuncia una situazione di grave disagio e l’assenza di interventi concreti da parte della Regione, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza e la salute dei cittadini.

La sanità territoriale è al collasso in Abruzzo: a lanciare l'allarme è la Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) che guarda con “grande preoccupazione” alla situazione di bilancio e soprattutto alla “sostanziale indifferenza con cui la Regione affronta tutti i temi collegati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sanità al collasso, la Fimmg lancia l'allarme: "Condizioni di lavoro non più sostenibili"

Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso” - La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate. 🔗continua a leggere

Fimmg Abruzzo: sanità territoriale al collasso