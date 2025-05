Sanità 40 milioni per valorizzare il personale | Premiamo merito impegno e progettualità

La Regione Friuli Venezia Giulia ha lanciato un ambizioso piano da 40 milioni di euro per valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale. L'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l'importanza di premiare il merito, l'impegno e la progettualità durante due incontri svolti ieri, martedì 27. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per riconoscere e incentivare il lavoro dei professionisti della sanità.

