Sandman | Lo showrunner chiarisce sulla cancellazione da parte di Netflix e sulle accuse a Neil Gaiman

Nel mondo dello spettacolo, le voci possono confondere. Allan Heinberg, showrunner di "Sandman", esprime chiarimenti sulla cancellazione della serie da parte di Netflix, smentendo che sia stata influenzata dalle accuse di molestie sessuali contro Neil Gaiman. Mentre la piattaforma aveva già comunicato la conclusione della serie con la seconda stagione, le speculazioni hanno sollevato interrogativi sulla vera motivazione dietro questa decisione.

Lo showrunner di Sandman, Allan Heinberg, ha dichiarato che la serie non è stata effettivamente cancellata a causa delle accuse di molestie sessuali rivolte a Neil Gaiman. Netflix aveva annunciato che la serie si sarebbe conclusa con la seconda stagione a gennaio e, all'epoca, le accuse contro Gaiman stavano appena iniziando ad arrivare. Tuttavia, Heinberg ha dichiarato a Entertainment Weekly che la piattaforma di streaming, lo studio e il team creativo avevano deciso di terminare la serie poco prima della fine della prima stagione. Ha affermato che la seconda stagione era già in fase di post-produzione quando le voci su Gaiman hanno iniziato a circolare.

