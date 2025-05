San Raffaele per la prima volta paziente torna a camminare

Per la prima volta al mondo, un uomo paraplegico di 33 anni con una grave lesione al cono midollare ha recuperato la capacità di camminare, grazie a un innovativo trattamento presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze per il ripristino delle funzioni motorie nei pazienti con lesioni spinali gravi.

Per la prima volta al mondo, un uomo paraplegico di 33 anni con una grave lesione al cono midollare, con grave deficit motorio dovuto al danno del sistema nervoso sia centrale che periferico, ha recuperato la capacità di camminare. Il cono midollare, viene spiegato nello studio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele appena pubblicato su Med-Celle Press – rappresenta la porzione terminale del midollo spinale, situata indicativamente tra la prima e la seconda vertebra lombare (L1–L2). In quest’area, il sistema nervoso centrale si fonde in modo funzionale con quello periferico: una lesione in questa regione può quindi compromettere sia le funzioni motorie e sensitive degli arti inferiori, sia il controllo autonomico di funzioni vitali come minzione, defecazione e sessualità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - San Raffaele, per la prima volta paziente torna a camminare

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Efficacia della neurostimolazione midollare nel recupero di funzioni motorie: il primo case study | IRCCS San Raffaele; Il paraplegico che cammina dopo la neurostimolazione. «È la prima volta»; Paraplegico torna a camminare: la miracolosa prima volta al San Raffaele di Milano; La neurostimolazione fa camminare un paraplegico, è la prima volta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al San Raffaele il primo caso di cammino recuperato in un paziente paraplegico - Il caso clinico condotto dal team multidisciplinare del MINE Lab, che vede coinvolti i medici, fisioterapisti e i ricercatori. 🔗Lo riporta insanitas.it

San Raffaele e Sant'Anna insieme, neurostimolazione fa camminare paraplegico - PISA - Una svolta rivoluzionaria nella medicina riabilitativa ha permesso a un uomo di 33 anni, paraplegico a causa di una grave lesione del cono midollare, di recuperare la capacità di deambulare. Qu ... 🔗Secondo msn.com

Paraplegico torna a camminare, prima mondiale al San Raffaele di Milano - Il primo caso al mondo di recupero motorio con stimolazione elettrica epidurale in un paziente con lesione del cono midollare ... 🔗ilsole24ore.com scrive

Il Carosello del Centro equestre San Raffaele Viterbo per la prima volta ai FEI World Championships