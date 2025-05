San Pietro a Majella presentazione del libro Il Conservatorio di Musica di Palermo Storia e Collezioni di Nicolò Fiorenza

Giovedì 29 maggio, il Conservatorio San Pietro a Majella accoglierà la presentazione del libro “Il Conservatorio di Musica di Palermo. Storia e Collezioni” di Nicolò Fiorenza. L'evento, moderato da Cesare Corsi nella Sala Muti, vedrà la partecipazione dell'autore e dei relatori Carla Ciccarelli e Gaetano, offrendo un'opportunità unica per esplorare la ricca storia e le collezioni di un'importante istituzione musicale.

Dagli scaffali del San Pietro a Majella - Paologiovanni Maione