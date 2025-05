San Marco dei Cavoti Costantini attacca | L’ACER continua a ignorare i cittadini il Comune non resti in silenzio

Il consigliere comunale Donato Costantini accusa l’ACER Campania di trascurare i cittadini di San Marco dei Cavoti, sollecitando interventi urgenti sugli alloggi popolari. In una Pec inviata al sindaco e all'Ufficio Tecnico, Costantini scuote le coscienze e invita il Comune a non restare in silenzio di fronte a tale situazione di emergenza abitativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale di minoranza Donato Costantini ha inviato una Pec all’ ACER Campania, al Sindaco di San Marco dei Cavoti e all’Ufficio Tecnico comunale, per segnalare l’assenza di interventi concreti da parte dell’ente regionale sugli alloggi popolari e per sollecitare un’azione urgente da parte dell’Amministrazione comunale. “Da mesi – dichiara Costantini – i cittadini che abitano negli alloggi popolari si trovano in una condizione di crescente disagio. Sono state recapitate cartelle di locazione con importi elevatissimi, sproporzionati rispetto al reale tenore di vita degli inquilini... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Marco dei Cavoti, Costantini attacca: “L’ACER continua a ignorare i cittadini, il Comune non resti in silenzio”

