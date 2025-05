San Giorgio Ionico investe nell’istruzione | due finanziamenti PNRR per un totale di 144 milioni di euro alla scuola Leonardo da Vinci

Il Comune di San Giorgio Ionico segna un passo significativo verso l'innovazione educativa, grazie a due finanziamenti PNRR che ammontano a 144 milioni di euro per la scuola Leonardo da Vinci. Questi fondi, parte integrante della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentano un'opportunità per potenziare l'edilizia scolastica e migliorare l'offerta formativa sul territorio.

Continua il percorso di crescita e innovazione del Comune di San Giorgio Ionico nel campo dell'edilizia scolastica, grazie all'ottenimento di due importanti finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione". Il primo risultato arriva con l'Avviso Pubblico del 15 maggio 2024 (n. 068047), che ha ammesso il Comune a un finanziamento di 720.000 euro per la riconversione dell'edificio scolastico di via Leonardo da Vinci. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione del fabbricato esistente, con l'obiettivo di creare spazi didattici moderni, sicuri e sostenibili, adeguati alle esigenze degli studenti e del personale scolastico.

