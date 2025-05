San Giorgio del Sannio importante finanziamento per la rete idrica | arrivano 2 milioni di euro

San Giorgio del Sannio celebra un importante traguardo con l'assegnazione di 2 milioni di euro per il potenziamento della rete idrica, grazie alla delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21 maggio. Questo finanziamento, ottenuto a meno di un anno dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi pubblici e la qualità della vita per i cittadini.

