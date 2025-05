Samurai Spirit letture musicali incontri al teatro Virginian e gli eventi in ricordo della strage dell' Heysel | gli eventi

Scopri gli eventi di oggi, 28 maggio, nell'Aretino, che includono letture musicali al Teatro Virginian e commemorazioni per la tragica strage dell'Heysel.

Ecco gli eventi di oggi, 28 maggio, nell'Aretino.

Samurai Spirit. C’è Shimaguchi da Kill Bill - Una serata dedicata allo spirito dei samurai con l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi conosciuto per la partecipazione al film "Kill Bill vol.1" di Quentin Tarantino e la cantante e pianista Mika ... 🔗Da msn.com

“Samurai Spirit”, in scena l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi di “Kill Bill vol.1” e la cantante e pianista Mika Kobayashi - Un viaggio tra musica, arte della spada e spirito del Giappone: mercoledì 28 maggio alle ore 21.30 andrà in scena uno spettacolo unico e sorprendente dal titolo “Samurai Spirit”. Si ... 🔗Secondo lanazione.it

