Samurai Spirit C’è Shimaguchi da Kill Bill

In un'entusiasmante serata dedicata allo spirito dei samurai, Tetsuro Shimaguchi, attore e coreografo noto per il suo ruolo in "Kill Bill vol.1", si esibirà insieme alla talentuosa cantante e pianista Mika Kobayashi, famosa per le colonne sonore di cartoni animati giapponesi. Un evento imperdibile che celebra la cultura samurai, unendo arte marziale e musica in un'esperienza unica.

Una serata dedicata allo spirito dei samurai con l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi conosciuto per la partecipazione al film "Kill Bill vol.1" di Quentin Tarantino e la cantante e pianista Mika Kobayashi, celebre per le colonne sonore di cartoni animati giapponesi, insieme agli altri samurai del gruppo Samurai Artist Kamui. Appuntamento stasera alle 21,30 al Teatro di Cavriglia. In scena una straordinaria serata e un evento internazionale nella stagione primaverile del Comunale organizzata dal Comune e Materiali Sonori. Un viaggio tra musica, arte della spada e spirito del Giappone: dal titolo "Samurai Spirit"... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Samurai Spirit. C’è Shimaguchi da Kill Bill

Se ne parla anche su altri siti

Samurai Spirit. C’è Shimaguchi da Kill Bill; “Samurai Spirit”, in scena l’attore e coreografo Tetsuro Shimaguchi di “Kill Bill vol.1” e la cantante e pianista Mika Kobayashi; A Cavriglia la magia del Giappone: sul palco Tetsuro Shimaguchi e Mika Kobayashi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Japan, Tetsuro Shimaguchi | Touchpoints