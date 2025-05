Samsung svolta con l' IA multimodale | come cambia l' interfaccia utente degli smartphone

Samsung si prepara a rivoluzionare l'esperienza degli utenti con il lancio di One UI 8, la nuova interfaccia multimodale che debutterà durante l'estate sui dispositivi pieghevoli. Questa evoluzione promette di ridefinire l'interazione con gli smartphone Galaxy, portando innovazioni significative nell'uso dell'intelligenza artificiale. Scopriamo insieme come questa trasformazione cambierà il modo di vivere la tecnologia quotidiana.

