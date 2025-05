Samsung Internet Browser si aggiorna con una novità più in linea con la One UI 8

Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 28.0.2.43, introducendo nuove funzionalità che si allineano con il design e le innovazioni di One UI 8. Questa update porta piccoli ma significativi miglioramenti, offrendo agli utenti un'esperienza di navigazione sempre più fluida e integrata. Scopriamo insieme le novità di questo aggiornamento.

Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 28.0.2.43 e mostra qualche piccola novità in pieno stile One UI 8.

