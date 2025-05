Samsung Galaxy S26 potrebbe avere fotocamere più sottili

Il Samsung Galaxy S26 si prepara a sorprendere gli appassionati con fotocamere ancora più sottili, promettendo un design innovativo e leggero. Questa evoluzione potrebbe migliorare non solo l'estetica, ma anche le prestazioni fotografiche. Scopriamo insieme le potenzialità di questa nuova tecnologia e cosa significa per il futuro degli smartphone.

Il prossimo Samsung Galaxy S26 potrebbe offrire sensori della fotocamera più sottili rispetto a quanto visto finora.

