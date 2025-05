Sampdoria ecco i giocatori blucerchiati in scadenza di contratto | la lista completa e c’è qualche sorpresa

Scopri la lista completa dei giocatori della Sampdoria in scadenza di contratto, con alcune sorprese tra le prime riconferme e rinnovamenti. Mentre la stagione dei blucerchiati si avvicina ai play-out contro la Salernitana, il mercato e il futuro del club sono ancora in bilico.

Sampdoria, in attesa del play-out contro la Salernitana ecco la lista dei calciatori blucerchiati che sono in scadenza di contratto La stagione della Sampdoria è ancora nel vivo, con il doppio play-out contro la Salernitana all’orizzonte, previsto per il 15 e il 20 giugno. Mentre si attendono sviluppi decisivi sul fronte sportivo, il club blucerchiato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, ecco i giocatori blucerchiati in scadenza di contratto: la lista completa e c’è qualche sorpresa

Juve Stabia-Sampdoria 0-0: blucerchiati retrocessi in Serie C - La Sampdoria vive una giornata storica e drammatica, chiudendo la stagione con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Il presidente della Sampdoria: Il playout è una situazione dovuta se confermata la questione Brescia; Sampdoria, da Niang e Yepes a Cragno e Bereszynski: quanti giocatori in scadenza in ottica playout; Sampdoria: «Mai ricevuto trattamenti di favore. Noi i più danneggiati»; Sampdoria, un motore da riaccendere. I play out nel mirino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sampdoria, quali sono i giocatori blucerchiati in scadenza di contratto: ecco la lista completa - Sampdoria, vi proponiamo di seguito la lista dei giocatori blucerchiati che sono in scadenza di contratto Stagione ancora da vivere per la Sampdoria, attesa presumibilmente dal doppio play out contro ... 🔗Riporta sampnews24.com

Sampdoria, il tecnico Evani potrà contare su Davide Veroli per i play out? Ecco cosa emerge sul difensore blucerchiato - Sampdoria, il difensore blucerchiato non gioca una gara intera dal mese di aprile. Ecco cosa emerge su Davide Veroli La Sampdoria continua la preparazione in attesa di sapere se affronterà il doppio p ... 🔗Secondo sampnews24.com

Sampdoria, da Niang e Yepes a Cragno e Bereszynski: quanti giocatori in scadenza in ottica playout - La Sampdoria è ufficialmente retrocessa in Serie C, ma il caos che ruota attorno al caso Brescia tiene ancora in sospeso i titoli di coda. In ballo c`è l`eventualità. 🔗calciomercato.com scrive

Sampdoria, in scadenza Yepes e Bereszynski il futuro è un rebus Borini saluterà