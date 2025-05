Salute mentale le associazioni della provincia di Chieti in allerta per le criticità nella Asl 2

Le associazioni di salute mentale della provincia di Chieti si mobilitano per segnalare le gravi criticità nella ASL 2. In una lettera aperta indirizzata ai vertici dell'azienda sanitaria, tra cui il direttore generale Mauro Palmieri, le organizzazioni come Di.A.Psi, Altri Orizzonti e Cosma esprimono preoccupazione per il deterioramento dei servizi e chiedono un intervento urgente per garantire il benessere della comunità.

Con una lettera indirizzata al direttore generale Mauro Palmieri, al direttore sanitario facente funzione Raffaele Di Nardo e al direttore del dipartimento di Salute mentale Marco Alessandrini, le principali associazioni attive sul territorio provinciale – Di.A.Psi, Altri Orizzonti, Cosma e... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Salute mentale, le associazioni della provincia di Chieti in allerta per le criticità nella Asl 2

Su questo argomento da altre fonti

Salute mentale, l’allarme delle associazioni: “Servizi in crisi nella Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto”; Salute mentale e diritti, due appuntamenti di sensibilizzazione sul tema; Piano Adolescenza Bagheria: il 28 Maggio Incontro con associazioni, enti del privato sociale, società sportive ed enti religiosi; Asti protagonista di un dibattito sulla salute mentale con Un libro per Daniela. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Scelgo il gioco che fa bene alla salute", un anno di attività per prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni - Un’iniziativa corale che coinvolge bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani in un percorso di prevenzione e benessere condotto dall'associazione Elementi e sostenuto dalla Regione Sicilian ... 🔗palermotoday.it scrive

La salute mentale nei piccoli comuni. Iniziative locali e nuove figure professionali per il supporto psicologico diffuso. - Se abiti in un piccolo comune, potresti sentirti isolato nella tua lotta per la salute mentale. Tuttavia, stai per scoprire come le iniziative locali e ... 🔗Segnala ilplurale.it

La salute mentale sfida a livello regionale in Lombardia - MILANO - Si è svolto oggi presso la sede della Regione Lombardia l'evento 'La salute mentale, una sfida a ... clinica e del valore aggiunto che le associazioni possono portare, con la loro ... 🔗Lo riporta laprovinciacr.it

Parte 1 Le Associazioni, il Territorio, il Centro di Salute Mentale - l'esperienza di Prato