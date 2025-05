Salute mentale | festeggiati i dieci anni di attività di Villa Aeoli a Volterra

Il 28 maggio 2025, Villa Aeoli a Volterra celebra un'importante tappa nel suo decennale impegno per la salute mentale. Inaugurata nel 2015 come "Morel 3", la struttura continua a offrire supporto terapeutico in un contesto storico significativo, contribuendo al benessere e alla reintegrazione sociale delle persone in difficoltà. Un traguardo simbolo di crescita, professionalità e umanità.

Volterra, 28 maggio 2025 – Villa Aeoli ha festeggiato i suoi dieci anni di attività. Inaugurata il 1 aprile 2015 come struttura intermedia "Morel 3", con sede nell'edificio Domus Aeoli, storica residenza dei direttori dell'ex ospedale psichiatrico di Volterra, la struttura svolge attività terapeutico-riabilitative con inserimenti lavorativi, organizzazione di eventi e progetti culturali, artistici e formativi. Venerdì 23 maggio il decennale dall’apertura è stato festeggiato con un incontro a cui hanno partecipato le autorità locali, il responsabile della struttura e dell'unità funzionale Salute mentale adulti Alta Val di Cecina–Valdera Fabrizio Lazzerini, il direttore del dipartimento della Salute mentale Asl Angelo Cerù e l’equipe della struttura, rappresentata dalla coordinatrice delle attività infermieristiche Claudia Bruschi, dalla coordinatrice della attività riabilitative Erica Marchetti, dalla dirigente psicologa Alice Cerboneschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute mentale: festeggiati i dieci anni di attività di Villa Aeoli a Volterra

