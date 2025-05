Salute e Medicina di genere | nomi e ruoli del tavolo tecnico della Asl Fg

Questa mattina si è svolta la prima riunione del Tavolo Tecnico Salute e Medicina di Genere della ASL di Foggia, istituito con deliberazione n. 636 del 23 aprile 2025. Il tavolo, in linea con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha l'obiettivo di promuovere un approccio di genere nella sanità, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. Analizziamo i nomi e i ruoli dei componenti di questa importante iniziativa.

Prima riunione del Tavolo Tecnico Salute e Medicina di Genere di Asl Foggia, istituito con deliberazione n. 636 del 23 aprile 2025, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3. I componenti si sono insediati questa mattina presso la sala conferenze dell'Azienda Sanitaria.

