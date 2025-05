Salta il tavolo delle trattative per salari e stabilizzazioni indetto sciopero per tutto il comparto di Poste Italiane

Il tavolo delle trattative tra Poste Italiane e i sindacati ha definitivamente ceduto, con l'annuncio di uno sciopero che coinvolgerà l'intero comparto il 3 giugno 2025. Uil, Cisl e Uil denunciano il mancato rispetto delle promesse riguardanti salari e stabilizzazioni, spingendo i lavoratori a fermarsi per manifestare il proprio malcontento. La situazione si fa sempre più tesa, con richieste di giustizia e chiarezza.

Il già traballante tavolo delle trattative tra i vertici di Poste Italia e i sindacati - tra i quali Uil, Cisl, UIl - è ufficialmente saltato con tanto di annuncio roboante: sciopero delle prestazioni ordinarie per l'intera giornata del 3 giugno 2025 in tutto il comparto Poste. "Basta promesse.

