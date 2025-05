Salone Nautico domani il taglio del nastro con le Frecce Il programma completo di giornata

Domani, giovedì 29 maggio, Venezia dà il via alla sesta edizione del Salone Nautico, un evento che fino a lunedì 2 giugno trasformerà l'Arsenale in un palcoscenico dedicato a nautica, sostenibilità e tradizione. Il taglio del nastro ufficiale, accompagnato dalle spettacolari esibizioni delle Frecce Tricolori, avrà luogo alle 10.45, dando inizio a un programma ricco di eventi e innovazioni nel settore marittimo.

Da domani, giovedì 29 maggio, Venezia apre le porte alla sesta edizione del Salone Nautico, boat expo che fino a lunedì 2 giugno trasformerà l'Arsenale in un grande palcoscenico dedicato a nautica, sostenibilità e tradizione. Il taglio del nastro ufficiale è in programma alle ore 10.45, alla... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Salone Nautico, domani il taglio del nastro con le Frecce. Il programma completo di giornata

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giovedì 29 maggio prenderà ufficialmente il via la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia; Tutto pronto per il Salone Nautico con il sorvolo delle Frecce Tricolori; Al via giovedì 29 maggio la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia con il passaggio delle Frecce Tricolori; Consiglio Veneto inizia l’esame delle modifiche alla legge regionale n. 14/1992 “Disciplina della viabilità silvopastorale”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Salone Nautico Venezia: domani al via la sesta edizione - Venezia apre le porte, domani, alla sesta edizione del Salone Nautico, un evento che fino a lunedì 2 giugno trasformerà l’Arsenale in un grande palcoscenico dedicato alla nautica, alla sostenibilità e ... 🔗pressmare.it scrive

Il Salone Nautico Venezia al via - Venezia-Venezia apre le porte, domani, alla sesta edizione del Salone Nautico, un evento che fino a lunedì 2 giugno trasformerà ... 🔗Lo riporta ilnautilus.it

Prende il via domani la sesta sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Il taglio del nastro anche con il passaggio delle Frecce Tricolori e il lancio degli incursori della ... - Domani mattina parte ufficialmente la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, ospitata nell’affascinante cornice dell’Arsenale, luogo simbolo della tradizione marittima della città. 🔗Si legge su live.comune.venezia.it

Alessandro Campagna, direttore commerciale, I Saloni Nautici