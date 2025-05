Salis parla il presidente del Coni Malagò | Sport sa esprimere persone a livello dirigenziale

Nel corso di un'intervista, Giovanni Malagò, presidente del CONI, elogia il mondo dello sport come un fertile terreno per la formazione di dirigenti capaci. Le sue parole, cariche di stima e affetto, si pongono in contrasto con le affermazioni emerse nella recente campagna elettorale, mettendo in luce l'importanza dell'esperienza sportiva nella leadership. Un messaggio significativo rivolto alla neo sindaca di...

Parole di stima e affetto, ma anche un monito in contrapposizione a quanto affermato da molti durante la scorsa campagna elettorale a proposito di esperienza: il mondo dello sport sa esprimere validi dirigenti. A parlare è Giovanni Malagò, presidente del Coni, riferendosi alla neo sindaca di...

