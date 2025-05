Salerno il 31 maggio l’installazione Elèktron di Giulio Delvè alla Fondazione Menna

Il 31 maggio, alle ore 18:00, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna di Salerno ospiterà l'inaugurazione dell'installazione Elèktron di Giulio Delvè. Quest'opera rappresenta il terzo intervento del progetto News from Nowhere, un ciclo dedicato all'arte luminosa. L'evento promette di offrire un'esperienza unica, immersa nella creatività e nell'innovazione, in un contesto che celebra l'arte contemporanea.

Sabato 31 maggio, alle ore 18:00, presso la sede della Fondazione Filiberto e Bianca Menna in Via Lungomare Trieste 13 a Salerno, sarà inaugurata l’installazione Elèktron di Giulio Delvè, terzo intervento del progetto News from Nowhere. Installazioni luminose per la Fondazione Filiberto e Bianca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, il 31 maggio l’installazione “Elèktron” di Giulio Delvè alla Fondazione Menna

