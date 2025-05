Salento grave incidente sul lavoro | operaio in Rianimazione

Un grave incidente sul lavoro ha colpito un operaio di 58 anni, originario di Ruffano, attualmente ricoverato in Rianimazione all'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" di Gallipoli. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di indagine, mentre la comunità locale attende aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'uomo.

