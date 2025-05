Sale Sant’Ambrogio in Festival | il cibo come linguaggio universale

Il festival Sale–Sant'Ambrogio, in programma a Firenze dal 28 maggio al 1° giugno 2025, celebra il cibo come un linguaggio universale. Sotto il motto "Bombardiamo il mondo di cose buone", la manifestazione onora il quartiere e la figura di Fabio Picchi, offrendo un'esperienza gastronomica ricca e coinvolgente per tutti i partecipanti. Scopriamo insieme le sorprese di questa edizione!

Firenze, 28 maggio 2025 – ’Bombardiamo il mondo di cose buone’. È questo il motto scelto per l’edizione 2025 di Sale– Sant’Ambrogio in Festival, la manifestazione nata per omaggiare il quartiere e la figura di Fabio Picchi. Un festival diffuso e partecipato, che da domani al 1° giugno animerà il Teatro del Sale e il quartiere di Sant’Ambrogio con cene tematiche, spettacoli, incontri e momenti di riflessione. Tutto ruota attorno al cibo, inteso come cura, linguaggio universale, ispirazione e gesto d’amore. Si parte con una giornata dedicata al cibo come unione. Domani dalle 9,30 alle 16, in programma il laboratorio ’Diamo valore al cibo’, curato da Cipes Toscana, con workshop, lezioni e attività sulla sostenibilità e sulla lotta allo spreco alimentare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sale, Sant’Ambrogio in Festival: il cibo come linguaggio universale

Cosa riportano altre fonti

Sale, Sant’Ambrogio in Festival: il cibo come linguaggio universale; Due eventi tra cinema e cibo all’Astra; Al via la terza edizione di Sale – Sant’Ambrogio in festival; Sale Festival 2025: il calendario delle cene evento in Sant’Ambrogio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sale, Sant’Ambrogio in Festival: il cibo come linguaggio universale - Firenze, 28 maggio 2025 – ’Bombardiamo il mondo di cose buone’. È questo il motto scelto per l’edizione 2025 di Sale– Sant’Ambrogio in Festival, la manifestazione nata per omaggiare il quartiere e la ... 🔗Secondo lanazione.it

A firenze sale festival anima il quartiere sant’ambrogio con eventi di cibo, musica e cultura dal 29 maggio al 1° giugno - Il festival “SALE – Sant’Ambrogio in Festival” anima il quartiere Sant’Ambrogio a Firenze con musica, degustazioni e laboratori, promuovendo la collaborazione tra Mercato Centrale Firenze e Mercato di ... 🔗gaeta.it scrive

Cultura e cibo in memoria di Fabio Picchi - Firenze, 26 maggio 2025 – Dal 29 maggio al 1° giugno “ SALE – Sant’Ambrogio in Festival ” la rassegna di eventi dedicata al quartiere di Sant’Ambrogio in memoria di Fabio Picchi. Il Mercato Centrale F ... 🔗Segnala nove.firenze.it

2024-05-08 FIRENZE - DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO IL SALE SANT'AMBROGIO FESTIVAL