Salah svela | Posso giocare fino a 40 anni ecco la verità sull’Arabia Saudita Restare al Liverpool? Ho già deciso quando ci sarà l’addio

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha condiviso la sua visione per il futuro, dichiarando di poter giocare fino a 40 anni e rivelando dettagli sul suo possibile addio ai Reds. In un'intervista a ON Sports, ha affrontato anche le speculazioni riguardanti la sua permanenza in Premier League e le offerte dall'Arabia Saudita, chiarendo le sue intenzioni e la sua determinazione nel continuare a vestire la maglia del Liverpool.

Le parole di Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, sul suo futuro con la maglia dei Reds. Tutti i dettagli in merito Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato a ON Sports del suo futuro con la maglia dei Reds dopo una stagione che lo ha visto ancora protagonista. RITIRO – «Smetterò di giocare quando avrò quella ...

