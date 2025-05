Sala e stanze 2 camerieri per l’albergo di lusso

Sei alla ricerca di un'opportunità nel settore della ristorazione di alto livello? Un prestigioso albergo di lusso a Milano cerca due camerieri per il servizio in sala e per il room service. Se hai passione per l'ospitalità e desideri unirti a un team dinamico, questa posizione con contratto a tempo determinato offre prospettive di stabilità e crescita professionale. Scopri di più su come candidarti!

Camerierea room service albergo lusso, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona centro). Codice offerta Afolmet: 94251. Contratto: determinato finalizzato indeterminato, full time su turni. La risorsa, per albergo di lusso con servizio di ristorazione, si dovrà occupare di preparazione carrelli e consegna ordini servizio in camera (room dining) in camere ospiti e appartamenti di servizio, spiegazione piatti ordinati in camera, conservazione attrezzature e utensili reparto, supporto ritiro scorte necessarie. Retribuzione: Ral 21.50023.500 euro con mensa aziendale. Camerierea di sala albergo lusso, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona centro)... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala e stanze, 2 camerieri per l’albergo di lusso

