Sal Da Vinci in concerto alla Villa Bellini

Il 27 luglio 2025, Villa Bellini di Catania ospiterà il concerto di Sal Da Vinci, dando il via a una serata indimenticabile a partire dalle ore 21.00. Dopo un 2024 ricco di successi, l'artista promette un tour che celebrerà la sua musica in luoghi straordinari, regalando emozioni uniche ai suoi fan. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza dal vivo!

