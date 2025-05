Saiello | Campania prima regione in Italia a firmare un accordo con Plastic Free per dire stop alla plastica

La Campania si distingue come la prima regione in Italia a siglare un accordo con Plastic Free, un passo significativo verso la riduzione della plastica. L'incontro, tenutosi oggi in Consiglio regionale e presieduto da Gennaro Oliviero, segna un impegno concreto per promuovere la sostenibilitĂ e preservare l'ambiente, unendo forze politiche e associative nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina, in Consiglio regionale della Campania, il Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, il Presidente della IV Commissione Speciale Innovazione e sostenibilitĂ per la competitivitĂ ed il rilancio delle imprese, Gennaro Saiello, il Presidente nazionale e fondatore di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano e il referente regionale per la Campania, Francesco Gallina, hanno firmato un protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Campania e Plastic Free Onlus. Il Protocollo intende promuovere e valorizzare politiche a tutela e sostegno ambientale attraverso la collaborazione con le iniziative promosse e organizzate da Plastic Free, con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza nei cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dall’inquinamento da plastica... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Saiello: “Campania prima regione in Italia a firmare un accordo con Plastic Free per dire stop alla plastica”

