Saelemaekers in salita la Roma non trova l’accordo | il Milan detta legge

Dopo una stagione ricca di emozioni, la Roma si prepara ad affrontare una delicata sessione di calciomercato estivo. Con l'obiettivo di rinforzare una rosa già competitiva, i giallorossi sono in cerca di nuovi talenti. Uno dei nomi caldi è quello di Saelemaekers, ma l'accordo è ancora lontano e il Milan sembra avere la situazione sotto controllo. Analizziamo le dinamiche e le strategie della Roma per il futuro.

Archiviata una stagione ricca di emozioni forti, per la Roma è tempo di programmare il futuro. Già, perché l'imminente sessione estiva di calciomercato sarà estremamente delicata per i giallorossi, chiamati a rinforzare una rosa di per sé ben fornita. Gli obiettivi sono chiari: scovare il nuovo allenatore ed aggiungere elementi di spessore in ogni zona del campo. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe alla corsia destra, da puntellare data la poca profondità. Gli unici nomi rimasti su quella fascia sono Devyne Rensch e Zeki Celik, diventato però a tutti gli effetti un braccetto della difesa a 3...