Sabato c’è la ’Partita del cuore’ | Tra istituzioni e carabinieri

Sabato, il stadio "Nevio Pampolini" di Tresigallo ospiterà la prima edizione de "La Partita del Cuore", un evento che fonde sport e solidarietà. A partire dalle 18, istituzioni e carabinieri si sfideranno in una partita all'insegna del divertimento e della socialità, promossa dall'associazione La Piccola Brigata di Teatro per sostenere iniziative locali e comunitarie. Un'occasione imperdibile per unire la comunità!

Lo stadio "Nevio Pampolini" di Tresigallo si prepara ad ospitare un evento che unisce sport, divertimento, socialità e solidarietà. Sabato dalle 18, infatti, si terrà la prima edizione de' 'La Partita del Cuore' di Tresignana, organizzata dall'associazione La Piccola Brigata di Teatro, con il sostegno del Comune di Tresignana e la collaborazione del Tresigallo Calcio Asd. Nell'amichevolissima partita sul rettangolo verde del "Pampolini" scenderanno in campo una rappresentativa di politici emiliano-romagnoli assieme a volontari dell'associazionismo locale e una rappresentativa dell'Arma dei Carabinieri, per una serata di assoluto divertimento...

