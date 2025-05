Ryan Reynolds sta sviluppando un film di Star Wars vietato ai minori

Ryan Reynolds si prepara a entrare nell'universo di Star Wars con un ambizioso film vietato ai minori. Con il successo di Deadpool e Wolverine alle spalle, l'attore ha rivelato durante il podcast The Box Office di aver presentato un progetto audace a Disney, promettendo di portare un nuovo livello di ironia e avventura a una delle saghe piĂą celebri di sempre.

Ryan Reynolds ha lasciato il segno nell'Universo Cinematografico Marvel con Deadpool & Wolverine, e sta cercando un modo per entrare nell'altro grande franchise della Disney: Star Wars. Durante un'apparizione al podcast The Box Office, Reynolds ha raccontato di aver proposto allo studio un progetto di Star Wars vietato ai minori. Non ha fornito dettagli sulla trama, ma ha solo detto che voleva usare il divieto ai minori come " cavallo di Troia per le emozioni ". Reynolds ha osservato di essere sorpreso che gli studi non siano piĂą disposti a rischiare con le loro proprietĂ intellettuali, credendo che un film di Star Wars vietato ai minori sarebbe un ottimo modo per sorprendere il pubblico...

