Ruzzola per cento metri i soccorsi sono vani | muore ciclista a Malborghetto Valbruna

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Malborghetto Valbruna, dove un ciclista sloveno ha perso la vita dopo essere caduto e rotolato per cento metri nel bosco. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. L'incidente è avvenuto lungo il sentiero della Ceua, attorno alle 13, suscitando dolore e sgomento tra gli appassionati di ciclismo e residenti locali.

Ha perso il controllo della bici, poi è caduto ed è rotolato per cento metri di pendio nel bosco: neanche i pronti soccorsi hanno potuto salvare il ciclista sloveno che poco prima delle 13 percorreva il sentiero della Ceua, in Val Uque, dalle parti di Malborghetto Valbruna.

