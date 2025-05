Ruud spiega perché i tennisti sono costretti a giocare da infortunati | “Punizioni piuttosto dure”

Casper Ruud, eliminato al secondo turno del Roland Garros, ha affrontato non solo la sconfitta, ma anche un infortunio che ha condizionato la sua prestazione. Dopo la partita, il tennista norvegese ha sollevato interrogativi sulle rigidità delle regole dell'ATP, che puniscono severamente i giocatori costretti a ritirarsi dai tornei principali. Scopri di più sulle sfide e le pressioni nel mondo del tennis.

