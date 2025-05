Rutte Nato | Russia rimane la minaccia più significativa e diretta

L'Islanda si conferma un alleato solido dell'Ucraina, come dichiarato dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante un incontro con la premier. Rutte ha evidenziato il sostegno islandese in ambito militare, umanitario e nella fornitura di armi, sottolineando l'importanza di una risposta unitaria contro la minaccia russa.

Milano, 28 mag. (askanews) - "L'Islanda è un fermo sostenitore dell'Ucraina, dall'addestramento del personale militare e dal supporto alle attività di sminamento al supporto umanitario e all'approvvigionamento di armi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte incontrando la premier islandese Kristrun Frostadottir. "Avete fornito un ospedale da campo mobile, finanziato l'iniziativa umanitaria "Grain" dall'Ucraina e recentemente vi siete impegnati ad aumentare il vostro sostegno alla difesa dell'Ucraina con ulteriori 14,4 milioni di euro. Fornite inoltre personale alla missione NATO di assistenza e addestramento alla sicurezza a Wiesbaden. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte (Nato): Russia rimane la minaccia più significativa e diretta

