Russiaomicidio-suicidio | morti 5 minori

Un tragico episodio ha scosso la città di Baikalsk, in Siberia, dove quattro ragazzi sono stati uccisi da un coetaneo, che poi ha commesso suicidio. Altri quattro giovani sono rimasti feriti. La polizia locale ha avviato un'indagine, mentre il drammatico evento è emerso nel contesto di un incendio in una casa. Le autorità continuano a ricostruire i dettagli di questa tragedia.

Quattro ragazzi sono stati uccisi da un coetaneo, che poi si è tolto la vita, e altri quattro sono rimasti feriti. Così la polizia russa ricostruisce quanto accaduto nella città di Baikalsk nella regione siberiana di Irkutsk. Le autorità sono intervenute per l'incendio di una casa: all'interno cinque corpi e i 4 feriti. "Un gruppo di giovani si è radunato in un'abitazione. A un certo punto uno ha aggredito gli altri con un coltello. Quattro in ospedale. Il presunto aggressore ha appiccato il fuoco e si è suicidato", scrivono...