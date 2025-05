Russia propone secondo round negoziati Ucraina il 2 giugno a Istanbul

La Russia ha avanzato la proposta di un secondo round di negoziati con l'Ucraina, fissato per il 2 giugno a Istanbul. Questo incontro, guidato da Vladimir Medinsky, avrà come obiettivo la presentazione di un "memorandum" che delinea le condizioni russe per un accordo di pace duraturo. L'incontro segna un altro passo nel tentativo di risolvere il conflitto in corso.

Roma, 28 mag. (askanews) - La Russia ha proposto un secondo round di colloqui diretti con l'Ucraina a Istanbul il 2 giugno per presentare il suo "memorandum" inteso a delineare le condizioni della Russia per un accordo di pace duraturo. "La nostra delegazione, guidata da Vladimir Medinsky, è pronta a presentare il nostro memorandum alla delegazione ucraina e a fornire le spiegazioni necessarie durante il secondo round di negoziati diretti a Istanbul, lunedì 2 giugno", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia propone secondo round negoziati Ucraina il 2 giugno a Istanbul

