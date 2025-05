Russia propone nuovi negoziati di pace con l' Ucraina a Istanbul il 2 giugno

La Russia ha annunciato la sua intenzione di avviare un secondo round di negoziati di pace con l'Ucraina, fissato per il 2 giugno a Istanbul. Il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ha reso noto che la delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, presenterĂ un memorandum per affrontare le questioni cruciali del conflitto in corso, nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica.

La Russia propone un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "La nostra delegazione, guidata da Vladimir Medinsky - afferma Lavrov in una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri - è pronta a presentare il memorandum e a fornire tutte le necessarie spiegazioni". "Vorrei ancora una volta esprimere la mia gratitudine ai nostri partner turchi per avere offerto una piattaforma ospitale" per l'incontro, aggiunge il capo della diplomazia russa. "Speriamo che tutti coloro che sono sinceramente, e non solo a parole, interessati al successo del processo di pace, sostengano la tenuta di un nuovo round di negoziati diretti russo-ucraini a Istanbul", conclude Lavrov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia propone nuovi negoziati di pace con l'Ucraina a Istanbul il 2 giugno

Zelensky propone trilaterale con Trump e Putin, Berlino discute sanzioni e droni in Russia - Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro trilaterale con Donald Trump e Vladimir Putin, suggerendo che un confronto diretto possa accelerare i progressi verso una risoluzione pacifica. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Verso nuovi negoziati? Iniziato lo scambio di prigionieri; Meloni: Sentito Trump, lavoriamo per nuovi negoziati sull’Ucraina; Nuovi negoziati tecnici tra Ucraina e Russia in Vaticano possibili giĂ la settimana prossima; Ucraina, Meloni sente Trump, obiettivo è nuovi negoziati. G7 aumenterĂ pressione se Russia rifiuta cessate il fuoco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lavrov, Mosca propone negoziati il 2 giugno a Istanbul - La Russia propone un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. 🔗Secondo msn.com

Scambiati i prigionieri. Ora i nuovi negoziati. "Saranno a Istanbul" - Nei giorni scorsi Mosca si è detta disponibile a un cessate il fuoco solo nell'ambito di un negoziato complessivo di pace ... 🔗Da msn.com

Vaticano propone negoziati tra Russia e Ucraina, Peskov: “Il Cremlino è grato”/ Trump: “Sarebbe fantastico” - Vaticano propone negoziati di pace con Russia e Ucraina. Il Cremlino ringrazia Papa Leone XIV mentre Trump definisce l'idea "fantastica" ... 🔗Come scrive ilsussidiario.net

Ucraina: Putin propone negoziati per uno Stato nel sud-est