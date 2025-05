Russia adotta droni Shahed e Parodiya con tattiche variabili e controllo via Telegram per superare Kiev

La Russia ha adottato droni Shahed e Parodiya, implementando tattiche innovative e variabili per sfidare le difese aeree ucraine. Grazie a un controllo via Telegram, le forze russe stanno ottimizzando modalitĂ di attacco, modificando traiettorie di volo e parametri di lancio, con l'obiettivo di eludere la sorveglianza di Kiev e intensificare i loro raid.

La Russia ha rivisto le proprie modalitĂ di utilizzo dei droni d'attacco, adottando tattiche aggressive e sofisticate per superare la capacitĂ di difesa aerea dell'Ucraina. In particolare, la modifica dei parametri di lancio e delle traiettorie di volo rappresenta il fulcro della nuova strategia, mirata a penetrare le linee di difesa di Kiev e a .

