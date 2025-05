Ruolo Comolli Juve | ecco di cosa si occuperà l’ex presidente del Tolosa C’è una novità sulla dirigenza bianconera | ultime

La Juventus si appresta a consolidare il suo nuovo assetto dirigenziale con l’arrivo di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa. In questo articolo, vi sveliamo il ruolo che l’esperto dirigente occuperà all’interno della società bianconera e le ultime novità relative alla gestione della Juventus.

Ruolo Comolli Juve: ecco di cosa si occuperà l'ex presidente del Tolosa. Tutti gli aggiornamenti sulla dirigenza. Importanti novità in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il futuro della dirigenza bianconera sembra ormai tracciato con l'arrivo di Damien Comolli. L'ex presidente del Tolosa è destinato a diventare direttore generale del club bianconero, affiancando Maurizio Scanavino, che manterrà la carica di amministratore delegato unico. L'ex presidente del Tolosa è pronto a portare in dote la sua esperienza internazionale per rafforzare la struttura operativa della società.

Juventus, Comolli in pole per un ruolo chiave in dirigenza - La Juventus si appresta a una significativa rivoluzione dirigenziale, con Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, in pole per ricoprire il ruolo di amministratore delegato. 🔗continua a leggere

