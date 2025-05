Runjaic | Ranieri a 73 anni arriva alla Roma e la trasforma su Lucca l’attenzione di grandi club

A 73 anni, il leggendario tecnico Ranieri lascia la Roma, aprendo la strada a un nuovo ciclo per la squadra giallorossa. Con l'estate alle porte, la Serie A si prepara a radicali cambiamenti, con diversi club in cerca di nuovi allenatori. Scopriamo come la decisione di Ranieri possa attrarre l'attenzione di importanti club, aprendo la strada a un futuro incerto ma promettente per la Roma.

Sarà un’estate di grossi cambiamenti in Serie A, e a ben vedere saranno probabilmente più della metà i club che cambieranno guida tecnica. Tra queste c’è sicuramente una Roma pronta a salutare Ranieri e a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia, con la penna probabilmente nella mani di un Gasperini che divide la capitale. Chi invece ha da poco terminato il suo primo anno in Italia e dovrebbe rimanere alla guida dell’Udinese è Kosta Runjaic, arrivato da perfetto sconosciuto e autore di una buona stagione con i friulani, chiusa al 12° posto con 44 punti. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nato a Vienna a parlato, tra i vari temi, dell’impatto con la Serie A e di chi o cosa lo ha colpito: “Soprattutto la varietà tattica del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Runjaic: “Ranieri a 73 anni arriva alla Roma e la trasforma, su Lucca l’attenzione di grandi club”

