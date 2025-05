RUN2U con Alessio Milani | dopo l’ottimo Mondiale di 100 KM in India conquista il ‘’Passatore‘’2025

Alessio Milani, dopo un eccezionale decimo posto ai Mondiali di 100 km a Bangalore, si è confermato come il nuovo campione della 100 km del Passatore 2025. Con un tempo di 6h50’29”, ha non solo dominato la gara, ma ha anche migliorato il suo tempo personale, confermando la sua crescente notorietà nell’ultramaratona e la sua passione per le sfide più ardue.

Alessio Milani, è il nuovo dominatore della 100 km del Passatore 2025! Dopo il decimo posto con 6h51’29”ai Mondiali di Bengalore e il debutto in Nazionale di Ultra Maratona, ha conquistato anche la “più bella del mondo”. Da Firenze a Faenza ha imposto il ritmo vincendo e migliorandosi con 6h50’29”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U con Alessio Milani: dopo l’ottimo Mondiale di 100 KM in India conquista il ‘’Passatore‘’2025

