Run All Night – Una notte per sopravvivere | tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri tutto su "Run All Night – Una notte per sopravvivere", il thriller del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Liam Neeson. In occasione della messa in onda su Italia 1 mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:20, esploreremo la trama, il cast e dove vedere il film in streaming. Preparati per un'avventura tesa e ricca di azione!

Run All Night – Una notte per sopravvivere: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Run All Night – Una notte per sopravvivere, film del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi tormentato da innumerevoli sensi di colpa che cerca inutilmente di annegare nell'alcool. Il figlio Mike, autista di limousine ed ex pugile professionista, non vuole avere nulla a che fare col padre nel tentativo di creare per sé e la propria famiglia una vita perbene.

Run All Night - Una notte per sopravvivere - Trailer Ufficiale Italiano | HD