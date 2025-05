Rugby Benevento Palumbo | Bello vincere ripartendo da zero

Il presidente del Rugby Benevento, Rosario Palumbo, condivide le emozioni di una vittoria che rappresenta una vera rinascita per la squadra. Questo successo, arrivato in un momento cruciale, riunisce il pubblico e segna un nuovo inizio per il club, che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione. Scoprite di piĂą nella sua nota stampa.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosario Palumbo, presidente del Rugby Benevento.  Cari amici, dopo le incredibili emozioni vissute domenica, quando allo scadere con la trasformazione di Gianmaria Ciampa ho visto il popolo del Rugby Benevento tornare a festeggiare una promozione, è giunto il momento dei ringraziamenti. Le società sono spesso dei puzzle di difficile composizione. In questa stagione noi siamo riusciti a trovare gli equilibri per ripartire e centrare l'obiettivo.  Voglio ringraziare il tecnico Annibale Fusco per aver costruito un gruppo.

