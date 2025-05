Rubano all' Upim e cercano di scappare con i vestiti che sbucano fuori dalla borsa | due arresti

Due individui sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare abbigliamento presso l'Upim di Corso Buenos Aires. Notati dagli agenti mentre uscivano in modo sospetto, si sono rivelati colpevoli di furto aggravato in concorso e violenza su cose. La loro fuga è stata impedita grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno colto sul fatto i due ladri con i vestiti in bella vista dalla loro borsa.

Sono stati notati dagli agenti mentre uscivano rapidamente e con fare sospetto dall'Upim di corso Buenos Aires. Nel grande magazzino avevano tentato di fare shopping, ma senza pagare. Arrestati un uomo e una donna con l'accusa di furto aggravato in concorso e violenza su cose.

