Ruba un computer in palestra beccato poco dopo | L' ho già venduto

Un genovese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia per furto aggravato dopo aver rubato un computer in una palestra. L'episodio si è verificato intorno all'una e mezza di notte in piazza Piccapietra, dove l'allerta antintrusione ha attivato l'intervento delle volanti, che hanno scoperto la porta del locale socchiusa e recuperato la refurtiva.

