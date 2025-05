ruba la cassa dal ristorante accanto alla caserma dei carabinieri arrestato

Nella notte a Modena, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 49 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso mentre rubava la cassa di un ristorante situato accanto alla caserma dei carabinieri, evidenziando l'audacia del colpo. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto prontamente, ponendo fine alla sua azione criminosa.

