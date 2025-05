Rotondi la ludoteca e il padre dimenticato | un Paese che parla di bigenitorialità ma pratica l’amnesia

Rotondi, un angolo dell’Irpinia noto per le sue storie di bigenitorialità spesso ignorate, ci invita a riflettere sulla distanza tra le parole e la reale praticabilità di questo principio. In un paese che parla di uguaglianza genitoriale ma spesso dimentica il padre dimenticato, questa realtà emerge come un frammento di una grande illusione nazionale.

Rotondi, angolo d'Irpinia dove la cronaca ogni tanto si concede una deviazione, ci consegna l'ennesimo frammento di quella grande illusione nazionale chiamata "bigenitorialità". Una parola imponente, dal suono quasi giuridico, che nei tribunali brilla di buone intenzioni ma che nella vita.

