Rosa e Vito fratelli morti tra le fiamme nella loro casa | avevano 33 e 38 anni

Nella serata di ieri, un tragico incendio ha stravolto la vita di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, reclamando la vita di due fratelli, Rosa e Vito, rispettivamente di 33 e 38 anni. Le fiamme, scatenate in modo inaspettato, hanno avvolto la loro casa, sorprendendoli mentre dormivano. L'evento ha lasciato la comunitĂ in lutto e sconvolta per questa terribile perdita.

Un incendio improvviso e devastante ha trasformato una tranquilla serata in tragedia nella cittadina di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Le fiamme hanno inghiottito un’abitazione situata in via Vittorio Veneto, all’interno di una palazzina, sorprendendo nel sonno i due occupanti dell’ultimo piano. Quando i soccorritori hanno finalmente domato il rogo, davanti a loro si è presentata una scena straziante: i corpi senza vita di due fratelli, un uomo e una donna, carbonizzati tra le macerie della loro casa. Le vittime sono Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 38 e 33 anni. I due fratelli vivevano insieme ai genitori, che per una tragica coincidenza non si trovavano in casa al momento dell’incendio... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

