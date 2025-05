Rome as you are | quando i Nirvana arrivarono in Italia il docufilm fa tappa in Abruzzo

"Rome As You Are" esplora l'arrivo dei Nirvana in Italia attraverso un docufilm che fa tappa in Abruzzo. Daniela Giombini, insieme a Tino Franco e Marco Porsia, riporta a Roma Bruce Pavitt, co-fondatore della Sub Pop, etichetta che ha lanciato il grunge. Il documentario rivive i luoghi, gli aneddoti e le testimonianze di chi ha vissuto i primi concerti, offrendo uno sguardo unico su un’epoca indimenticabile.

Daniela Giombini in collaborazione con Tino Franco e Marco Porsia, riportano a Roma Bruce Pavitt, il co-fondatore della Sub Pop, etichetta di Seattle che lanciò la musica grunge, in un documentario per rivivere i luoghi, gli aneddoti e le testimonianze di chi ha vissuto quei primi concerti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - “Rome as you are”: quando i Nirvana arrivarono in Italia, il docufilm fa tappa in Abruzzo

Se ne parla anche su altri siti

A Travedona il documentario sui Nirvana a Roma: in sala la tour manager Giombini; Musica: tappa abruzzese a San Valentino per il documentario sui Nirvana in Italia; «Troppo successo, troppo in fretta», Daniela Giombini racconta i Nirvana a Travedona Monate; 1M3 #unmetrocubo A Dance Weekend in Rome! 22-25 Maggio 2025. #sponsor. 🔗Cosa riportano altre fonti

CA’ PISANI, “BE AS YOU ARE” - Highlights - Ca’ Pisani Deco Design Hotel è l’ultima acquisizione di Planetaria Hotels, raggiungendo quota 12 hotel a quattro e cinque stelle. Fondato negli anni ’90, i - Isabella Radaelli ... 🔗Come scrive jamesmagazine.it

an evening with nirvana (proiezione 'rome as you are', incontro con autori, live libithium) - L'appuntamento inizierà con la proiezione esclusiva del documentario "Rome As You Are", un prezioso documento inedito che ripercorre gli esordi dei Nirvana in Italia. Attraverso le testimonianze ... 🔗Riporta milanotoday.it

Rome As You Are - Anni ’80, una giovanissima giornalista musicale, Daniela Giombini, decide di provare ad organizzare concerti per gruppi internazionali. La cosa, iniziata quasi per gioco ma spinta da una grande ... 🔗Segnala mymovies.it

ROME AS YOU ARE • When Nirvana Toured Italy • Official Trailer