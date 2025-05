Romano Polizia Postale | Aumento dei casi di bullismo nella fascia 10-17 anni capire rischi condivisione dati on line

Negli ultimi anni, la polizia postale ha registrato un preoccupante aumento dei casi di bullismo tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni. I dati presentati evidenziano come il mondo online favorisca meccanismi di de-responsabilizzazione e de-umanizzazione, aumentando i rischi legati alla condivisione dei dati. È necessaria una maggiore consapevolezza per affrontare questo fenomeno sempre più diffuso.

"I dati presentati oggi non fanno altro che confermare le nostre statistiche: vediamo dati crescenti, che confermano aumento dei casi, soprattutto nella fascia dai 10 ai 17 anni di età. Quasi sempre il fenomeno online attiva i processi di de-responsabilizzazione e de-umanizzazione. Quasi sempre troviamo dei genitori inconsapevoli del coinvolgimento in queste vicende .

