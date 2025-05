Romano | Conte chiede tempo nessuna scelta finale sul Napoli

Nell'ultimo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, si è discusso del futuro del tecnico napoletano. Il giornalista Romano riporta che Conte ha richiesto tempo per prendere una decisione definitiva, suscitando nuove speculazioni sul destino del Napoli. A cosa porterà questa attesa? Scopriamo i dettagli dell'incontro e le implicazioni per la squadra azzurra.

Romano: “Conte chiede tempo, nessuna scelta finale sul Napoli” Martedì 27 maggio si è svolto un importante incontro a Roma tra Aurelio De Laurentiis, lo . L'articolo Romano: “Conte chiede tempo, nessuna scelta finale sul Napoli” proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Romano: “Conte chiede tempo, nessuna scelta finale sul Napoli”

